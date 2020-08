NIE ŻYJE Chadwick Boseman! Gwiazdor Marvela miał 43 lata

Amerykanin zaczynał karierę epizodycznymi rolami w serialach, debiutując w 2003 roku w Brygadzie ratunkowej. Dodatkowo przez lata zajmował się pisaniem scenariuszy spektakli teatralnych. Na wielkim ekranie pojawił się w 2013 roku u boku Harrisona Forda , wcielając się w rolę pierwszego czarnoskórego baseballisty w filmie 42 - Prawdziwa historia amerykańskiej legendy. Rok później pojawił się w Ostatnim gwizdku z Kevinem Costnerem oraz w biograficznej produkcji o Jamesie Brownie Get on Up.

Z ogromnym żalem potwierdzamy odejście Chadwicka Bosemana. W 2016 roku zdiagnozowano u niego raka okrężnicy w stadium III, który w trakcie ostatnich 4 lat rozwinął się do stadium IV - czytamy we wpisie pożegnalnym. Był prawdziwym wojownikiem. Chadwick przetrwał to wszystko, dając nam wiele filmów, które pokochaliśmy. Od Marshalla do Pięciu braci po Ma Rainey's Black Bottom i kilku innych ról, które zostały sfilmowane podczas i pomiędzy niezliczonymi operacjami i chemioterapią.