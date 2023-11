Nie żyje Davide Renne. Dyrektor kreatywny Moschino miał 46 lat

Nie żyje dyrektor kreatywny Moschino. Davide Renne miał 46 lat

Nie ma słów, aby opisać ból, którego doświadczamy w tym dramatycznym czasie. Davide dołączył do nas zaledwie kilka dni temu, kiedy nagła choroba odebrała go nam zbyt wcześnie. Wciąż nie możemy uwierzyć w to, co się stało. Wraz z Davide pracowaliśmy nad ambitnym projektem, w atmosferze entuzjazmu i optymizmu na przyszłość. Chociaż był z nami bardzo krótko, natychmiast stał się kochany i szanowany. Dziś spoczywa na nas odpowiedzialność kontynuowania tego, co zakładała jego wyobraźnia i kreatywność. Składamy głębokie kondolencje jego rodzinie i przyjaciołom - przekazał w oświadczeniu Massimo Ferretti.