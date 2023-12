Nie żyje Elżbieta Sommer. Legenda polskiej telewizji, znana jako "pani Chmurka", miała 87 lat

Telewidzka 20 min. temu zgłoś do moderacji 13 0 Odpowiedz

Chmurka i Wicherek. To była cudowna para. On czasami przynosił do studia, a to kartofla giganta, a to prawdziwka wielkości koła młyńskiego. Takie ciekawostki umilające prognozę pogody. Było, minęło, teraz oboje siedzą sobie na jakiej chmurce, a powiewa im niebiański wicherek. RIP