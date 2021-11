Nie żyje finalista "The Voice Senior". Janusz Sztyber miał 69 lat

Na facebookowym profilu Janusza Sztybera pojawiła się smutna informacja o śmierci muzyka, który zdobył sławę, biorąc udział w pierwszej edycji programu "The Voice Senior" . Piosenkarz, który 25 listopada obchodziłby 70. urodziny , od jakiegoś czasu poruszał się na wózku i zmagał się z problemami zdrowotnymi. Kilka dni przed śmiercią powiadomił na swoim profilu, że udaje się do szpitala na reparację przepukliny przeponowej.

Sztyber rozwijał swój talent muzyczny na długo przed udziałem w popularnym programie. Wokalista ukończył szkołę muzyczną w klasie skrzypiec, następnie w latach w latach 1975-1977 uczęszczał do Laboratorium Piosenki. Swoich sił próbował również w aktorstwie , epizodycznie pojawiając się w serialach "Na dobre i na złe" i "Samo życie", oraz polityce. W 2014 roku kandydował do Rady Miejskiej Warszawy, jednak nie otrzymał mandatu.

Janusz Sztyber kilkukrotnie brał udział w popularnych talent shows. Swoje umiejętności wokalne prezentował przed jurorami "X Factora" oraz "Must Be The Music", jednak największy rozgłos przyniosły mu występy w pierwszej edycji "The Voice Senior", gdzie trafił do drużyny Alicji Majewskiej. Po udziale w programie aktywnie dzielił się swoimi coverami znanych piosenek za pośrednictwem Facebooka.