Nie żyje Jane Birkin. Słynna aktorka i piosenkarka miała 76 lat

Zmarła Jane Birkin

Jane Birkin zyskała międzynarodową sławę dzięki współpracy z Serge'em Gainsbourgiem. Duet połączyła nie tylko miłość do muzyki, ale również wzajemne uczucie. Para poznała się pod koniec lat 60. ubiegłego wieku. Owocem ich relacji jest między innymi cieszący się ogromną popularnością do dziś utwór "Je t'aime... moi non plus". W serwisie Spotify przesłuchano go prawie 50 milionów razy.