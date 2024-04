Nie żyje Jerzy Kasperczyk. Był jednym z najbogatszych Polaków

wad12 33 min. temu zgłoś do moderacji 17 0 Odpowiedz

W Maspexie karty rozdaje Pawiński i to zawsze do niego należy ostatnie słowo. Stuglik,Rusinek, Szczur i Kasperczyk są jedynie akcjonariuszami i w siedzibie Maspexu w Wadowicach bywają rzadko. Nawet w mediach nie ma z nimi żadnych wywiadów ani zdjęć. To Pawiński jedynie jeździ zawsze na wszelkie spotkania biznesowe i to on zawsze podpisuje kolejne kontrakty. Kwestią czasu jak Pawiński wykupi cały pakiet i będzie jedynym akcjonariuszem Maspexu. Ale cała trójka i rodzina Kasperczyka po sprzedaży akcji stanie się bardzo bogatymi rentierami. To są miliardy.