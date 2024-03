Nie żyje Karol Pęciak, znany jako "Szalony Karol". Tiktoker miał 28 lat

Mam wszczepioną sztuczną zastawkę serca, więc słyszę, jak tyka. Dlatego w nazwie mojej książki jest ,,życie z zegarkiem’’. To jest najbardziej skupiające uwagę w moim życiu, a tak poza tym muszę przyjmować leki rozrzedzające krew do końca życia i jednie przez to muszę unikać sportów, w których mogę mieć obrażenia od skaleczeń do otwartych złamań, przy których mógłbym się wykrwawić - powiedział w wywiadzie dla Radia Eska.