Nie żyje raper Real/Sajko. Miał 19 lat

Wiecie co...fajnie jest mieć super furę, duży dom i wakacje 3 razy do roku, ale rozmawiajcie ze swoimi dziećmi :( on też był czyimś synem...moje pokolenie, tak bardzo chce się dorobić, wiecznie we wszystkim konkuruje i po co? Żeby zrobić wrażenie na totalnie obcych ludziach, a tymczasem najbliższe sercu dziecko nie ma z kim porozmawiać... bądźmy obecni, wspierajmy, starajmy się dać im azyl w postaci domu rodzinnego, gdzie zawsze znajdą zrozumienie :(