Katarzyna Lenhardt nie żyje. Monika Kozakiewicz komentuje samobójstwo młodej Polki: "To dla mnie NAUCZKA"

Lidia 3 min. temu

Tak to wygląda kiedy młodym wmawia się. że życie to zabawa lub inaczej robota co chceta. Depresje, brak Boga. Tak teraz żyją ci celebryci itp.. Bardzo żal mi jej synka. To właściwie jedyna osoba, której współczuję. Słabe.