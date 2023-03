Nie żyje Linda Kasabian. Członkini sekty Charlesa Mansona była świadkiem zbrodni w domu Romana Polańskiego

Polak 10 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Do Mansona i do Trexa doprowadziła 13 letnia dziewczynka, która znała (jak większość dzieci) wszystkie kryjówki a zagrała ją córka Andie McDownel i na pytanie wielu ludzi do Quentina Tarantino dlaczego dał tej dziewczynie tak dużą rolę, odpowiedział, że miała wielka wiedzę o tych bandziorach i chętnie współpracowała z policją, dlatego uwypuklił jej rolę, a o Bruce Lee mówił, że był bufonem i nie miał takiej siły, a grał silacza i zwycięścę.