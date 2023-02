Nie żyje Mateusz Murański z Fame MMA. Ciało znaleziono w jego mieszkaniu

Oki 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Czy zauważyliście ze ostatnio bardzo dużo osób z związanych z fame mma odbiera sobie życie?! Dawid ozdoba. Wielu z nich ma depresje. Ten fame jest szkodliwy ludzie się wyzywają biją szok jaki to jest wzór dla młodych ludzi apel do włodarzy może czas coś z tym zrobić i trochę ocenzurować tych waszych zawodników w tym deniisa czy ferariego który wyzywa ludzi od biedaków boxdel to samo chwali się ile to on nie ma pieniędzy i ze jest lepszy od innych