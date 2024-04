Nie żyje młoda gwiazda k-popu. Ciało 30-letniej wokalistki znaleziono w toalecie

Ania 27 min. temu zgłoś do moderacji 14 0 Odpowiedz

Wschodnioazjatyckie nieludzkie podejście do człowieka. Kult władzy, hierarchiczności i ślepego posłuszeństwa. Szantażowanie długiem wobec rodziców, pracodawców, wytwórni, szefów, starszych ogółem, rządzenie wstydem i groźbą publicznego linczu. Kult pracy do upadłego, do wyniszczenia. Kult idealności i urody za cenę zdemolowania własnego organizmu, wychudzenia i wybielania, półprzezroczystości. Makijaże zmieniające nie do poznania, operowanie się od dzieciństwa, ćwiczenia i występy po 18 godzin do upadłego, głodowanie, podklejania sobie oczu, brody i uszu, wsadzanie silikonowych korków w nos i zakładanie powiększających tęczówki soczewek żeby być akceptowanym społecznie. Odbieranie słabszym, w tym kobietom, dzieciom, młodszym, prawa do samoobrony i do własnych potrzeb. Seksualizowanie dzieci i uerotycznianie bajek, traktowanie brutalizacji relacji jako gry wstępnej a gwałtu jako początku ciekawego romansu. Obojętność na cudze cierpienie, wynikająca z konfucjanizmu - czego przykładem jest powszechna obojętność na bullying w szkołach, czy np na widok kogoś bitego na ulicy, albo zgarnianie przez obcych podpitej dziewczyny do własnego auta na ulicy nawet jeśli ona się szamoce. Niestety, to inny świat, inna kultura. To może zabić. I fizycznie i psychicznie.