Nie żyje pasierbica Magdy Gessler. Jennifer miała 45 lat. Waldemar Kozerawski pożegnał córkę

Szkoda. :( Kolejny przypadek, który pokazuje, że na raka nie ma lekarstwa, jedynie można przedłużać mordęgę i o kilka lat (operacjami, chemią), tylko czy warto? To zawsze powraca.... Pod koniec jest tragicznie, morfina ograniczana, bo lekarze specjalizują się w przedłużaniu agonii, eutanazji brak. Każdy, o którym wiem, że walczył ze "złośliwcem", prędzej czy później tak skończył, a tych osób jest sporo, niestety Nawet jeśli po 1 czy 2 operacji i chemii komuś się wydawało, że "wygrał", to zawsze powraca.... Dlatego świadomie się nie badam. Jeśli jestem chora, wolę o tym nie wiedzieć, żyć pełnią życia dopóki mogę, nie rezygnować z pracy, przyjemności. Wolę dziś "zejść" niż przez następne kilka lat latać po lekarzach i szpitalach, a na końcu błagać o morfinę. Poważne objawy ignoruję ŚWIADOMIE, a jak będzie bardzo źle - to JA zdecyduję, że odejdę, póki będe mogła wziąc sprawy w swoje ręce! , zamiast wyć z bólu i błagać o morfinę! Z leczeniem czy bez - "efekt końcowy" ten sam - tylko odroczony w czasie - o ile się da.