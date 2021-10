Nie żyje Paweł Nowisz. Aktor miał 81 lat

Martyna 12 min. temu zgłoś do moderacji 2 4 Odpowiedz

Moja mama pracuje w szpitalu do ktorego trafil pan Pawel, tam nie jest tajemnica, ze mial wynik pozytywny na coronawirusa i to bylo przyczyna jego smierci. Zreszta ludzie ktorzy go znali wiedza, ze on byl antyszczepionkowcem. Szkoda czlowieka.