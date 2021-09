Nie żyje Richard Buckley, mąż Toma Forda

Tomek 30 min. temu zgłoś do moderacji 43 15 Odpowiedz

Jestem gejem i mnie Bóg też kocha i mojego chlopaka. Modliłem się o miłość i ją znalazłem. I za to dziękuję Bogu. A smażyć w piekle to się będą Ci wszyscy katolicy, co z nienawiścią i pogardą wypowiadają się o LGBT... nie dlatego że ich Bóg ukara, ale dlatego że sami sobie to piekło robią swoją agresją... ale i tak życzę Wam, abyście się w porę obudzili i odnaleźli swój raj.