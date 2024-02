Nie żyje syn byłej dyrektor YouTube, Susan Wójcicki. 19-latek miał PRZEDAWKOWAĆ NARKOTYKI

Nie rozumiem 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Świetnie, ciekawe co muszą czuć rodzice - dali najlepszy start z możliwych, najlepsze uczelnie, dostępne wszelkie możliwości tego świata po to, by ukochany, wychuchany synek zszedł z tego świata jak menel. Nigdy nie zrozumiem ludzi biorących narkotyki - że też nie szkoda wam życia i zdrowia na ten syf. Serio, te 15 minut haju jest warte poświęcenia tego, co najważniejsze?