Nie żyje syn Sylwii Peretti. Zginął w wypadku samochodowym

Dotarły do nas bardzo przykre wiadomości. Jak udało nam się potwierdzić, syn Sylwii Peretti zginął w wypadku samochodowym, do którego doszło w nocy z piątku na sobotę w Krakowie.

O wypadku poinformował rzecznik Komendanta Wojewódzkiego PSP. Przekazał on, że autem, które dachowało przy moście Dębnickim w Krakowie, podróżowały cztery osoby w wieku od 20 do 24 lat.

To mieszkańcy powiatu wielickiego w wieku od 20 do 24 lat - informuje policja.

Tak, to potwierdzona wiadomość. Dzisiaj o 3 w nocy Patryk jako pasażer samochodu zginął w tragicznych okolicznościach. Jest to tragedia dla Sylwii i dla nas wszystkich. To się zdarzyło dosłownie przed chwilą… Patryk nie kierował, miał doświadczenie. Stracili panowanie nad samochodem. Okoliczności tragedii cały czas są ustalane - powiedział menadżer gwiazdy w rozmowie z Pudelkiem.