Nie żyje znana tiktokerka i wschodząca gwiazda ekranu. Miała zaledwie 29 lat

Wczoraj moja rodzina otrzymała wiadomość, że zmarła nasza słodka, cudowna, kreatywna, troskliwa i zabawna Eva, moja piękna siostra. Po 24 godzinach nadal znajduję się w ciągłym cyklu zaprzeczania i akceptacji, więc wiem, jak niewiarygodna i trudna będzie ta wiadomość. W najbliższy wtorek, 23 kwietnia, wieczorem na dolnym Manhattanie odbędzie się uroczyste pożegnane Evy. Szkoda, że ​​me jej teraz obok mnie, ona znalazłaby lepsze słowa, by opisać to, co czuję - napisała siostra Evy Evans.