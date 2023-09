Nie żyje żona słynnego bramkarza. Zmarła TRZY MIESIĄCE po ślubie

Nie żyje żona słynnego bramkarza. Zmarła 3 miesiące po ślubie

Pisałem i usuwałem to tak wiele razy i wciąż nie mogę znaleźć odpowiednich słów i nie wiem, czy kiedykolwiek to zrobię. We wtorek wieczorem moja żona przegrała swoją długą walkę z rakiem... Laura jest najsilniejszą, najodważniejszą i najbardziej kochającą osobą, jaką kiedykolwiek spotkałem. Mimo wszystkiego, przez co przechodziła, wciąż się uśmiechała, nigdy nie pozwalając, by cokolwiek przeszkodziło jej w dobrej zabawie i tworzeniu wspomnień na całe życie [...] Dziękuję wszystkim, którzy wspierali mnie i obie rodziny w tym niezwykle trudnym czasie [...] - napisał Vickers.