Nieco ZAPOMNIANY Marcin Mroczek DOKAZUJE z żoną na wakacjach na Zanzibarze: drinki, opalanie KLATY i karmienie żółwi (ZDJĘCIA)

Marcin Mroczek i Marlena Muranowicz wzięli ślub w 2013 r. i doczekali się dwojga pociech. Trzy lata po ślubie powitali na świecie syna Ignacego, a w 2017 r. urodziło się ich drugie dziecko. Obecnie wiodą szczęśliwe, rodzinne życie, którym coraz chętniej dzielą się z fanami w mediach społecznościowych. Marlena jest nie tylko ukochaną nieco zapomnianego już aktora z M jak miłość, ale też jego managerką . Wszystko wskazuje więc na to, że zapragnęła reaktywować jego karierę, robiąc z niego insta- influencera.

"Pole, pole" to w dosłownym tłumaczeniu "Powoli, powoli" ale to też styl życia na Zanzibarze. Po raz kolejny przyjechałem i uczę się tego podejścia do własnych spraw i codziennych trudności - napisał.