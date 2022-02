Niedoszła ofiara "oszusta z Tindera" przejrzała go na NIEUDANEJ RANDCE! Mówi, co go zdradziło...

MądraBabka 18 min. temu zgłoś do moderacji 9 0 Odpowiedz

Drogie Panie wygooglujcie MĘŻCZYZNA NARCYZ. To tup osobowości manipulatora, uroczy i uwodzicielski do momentu - gdy złapie się go na kłamstwie , wówczas wypiera lub przyznaje się dopiero gdy nie ma żadnych argumentów na obronę. Notoryczny kłamca, szukający adoracji- jego osoby, łaknących jej, jak narkotyku. Gdy ktoś złapie go na kłamstwie - zmienić może się w psychopatę, osacza i niszczy. Jednak zanim to zrobi - ma szeroki gest- by zdobyc zaufanie. Daje kobiecie to - w czym ma deficyty. Gdy nie jest zbyt urodziwa - traktuje ha jak cudo, by w to uwierzyła , gdy ma złamane serce i brak wiary w facetów - jest powiernikiem i kochającym przyjacielem oraz cudownym kochankiem. Taktyka zależy od tego - czego „ ofiara „ oczekuje i on jej to daje … Jest inteligentnym typem , który niczym psycholog rozkłada na czynniki pierwsze… Stąd mamy uwodzicieli - którzy okradają naiwne i bogate kobiety. To działa jak sprzedaż produktu - im bardziej przekonasz do słuszności wyboru. Czyli im bardziej oszust Cię przekona - uwierzysz, że w konarze drzewa - ukazał się święty , a Ty w miłość - psychopaty. Wmówi Ci wszystko, nawet to w co myśląc wątpliwości - by uwierzyć. Zdolność wyczuwania osobowości i zachowań - to jest broń i źródło „ sukcesu” oszusta. Konkluzja - same podajemy się na tacy - otwierając nie tylko ciało - ale i umysł- kto zna Twój umysł - już posiadł Ciebie cała