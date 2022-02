Niegdyś aktor-homofob z "Rodzinki.pl", dziś sportowiec i trener sztuk walki. Co teraz słychać u Daniela Dziorka? (FOTO)

W czerwcu 2014 roku nieoczekiwanie produkcją "Rodzinki.pl" wstrząsnął skandal z udziałem Daniela Dziorka , aktora wcielającego się wówczas w rolę Bola , kolegi Tomka Boskiego. W dość niewybrednym poście "Diego" nawiązał do odbywającej się wtedy Parady Równości, a jej uczestnikom kazał "wyp***dalać" z jego listy znajomych na Facebooku . Wyszło słabo, co zresztą wytknął mu szereg osób publicznych i dziesiątki fanów serialu.

Co prawda wulgarny pokaz poglądów młodego aktora nie pozbawił go kariery, ale show biznes szybko się od niego odciął. Ówczesny rzecznik TVP potępił jedynie jego poglądy (co w czasie prezesury Jacka Kurskiego raczej by się już nie wydarzyło), a media szybko zapomniały o jego osobie. Dziorek co prawda się nie poddawał i w międzyczasie zagrał jeszcze kilka epizodów w serialach, ale ostatecznie zniknął z telewizji.