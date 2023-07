Niepokojące doniesienia o kryzysie w małżeństwie Meghan Markle i Harry'ego. "Nie obyło się bez AWANTURY"

Już od dobrych kilku tygodni media spekulują na temat kryzysu w małżeństwie księcia Harry'ego i Meghan Markle . Po tym, jak utracili intratny kontrakt ze Spotify, mają podobno coraz częściej się kłócić . Przynajmniej tak wynika z doniesień zagranicznych tabloidów. Stopniowo odwracają się od nich także przyjaciele , którzy czują się zniesmaczeni rewelacjami wydobywanymi na światło dzienne przez brytyjskiego księcia. Mają się też obawiać, czy kiedyś sami nie staną się trampoliną do sławy dla zbuntowanych royalsów.

Harry ma dość życia w Ameryce?

Harry w końcu zaczyna dostrzegać wszystko to, co się zadziało – stwierdził informator "New Idea".