Nieprzewidziana WPADKA na koncercie Michała Szpaka. Musiał wystąpić a cappella. "Wyj***ło prąd, zresztą nie pierwszy raz"

W życiu artystów nie zawsze wszystko jednak idzie po ich myśli. Michał Szpak przekonał się o tym ostatnio na własnej skórze. Wokalista w sobotę, 20 lipca, zaśpiewał na festiwalu w Siemianach. Choć w trakcie koncertu nagle zabrakło prądu, to techniczne problemy nie zniechęciły jednak artysty do dalszej prezentacji swoich wokalnych umiejętności. Osoby, które bawiły się pod sceną miały wyjątkową okazję usłyszeć piosenki w wersji a cappella.

Michał Szpak zabrał głos po incydencie na koncercie

Relacje z koncertu Michał Szpaka, na którym zabrakło prądu, natychmiast obiegły media społecznościowe. Już kolejnego dnia po głośnym występie głos postanowił zabrać sam zainteresowany. W relacji na Instagramie piosenkarz odniósł się do feralnego incydentu, który miał miejsce podczas jego koncertu. Okazuje się jednak, że 33-latek podchodzi do tych koncertowych problemów z ogromnym dystansem.

Jest mi ogromnie miło, że doceniliście naszą formę podzielenia się tymi emocjami, które od was dostajemy. Wczoraj wniknęła taka, a nie inna sytuacja, trochę niezależna od żadnej ze stron. Po prostu wyj***ło prąd, zresztą nie pierwszy raz na moim koncercie. Mam do tego jakieś szczęście... ale to nie oznacza, że ja i mój zespół nie potrafimy wyjść przeciwnościom naprzeciw i zagraliśmy po prostu akustyczny set. Cieszę się, że sprawiło wam to radość i że mogłem dobrze zakończyć ten wspaniały wieczór - mówił Michał Szpak.