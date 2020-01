"Nieśmiertelny" Marcin Meller wspomina wypadek sprzed lat: "Byłem poraniony i zbryzgany cudzą krwią, a to był szczyt epidemii AIDS"

Na łamach najnowszego wydania tygodnika Marcin wyjawił swoje noworoczne postanowienie. Okazuje się, że mężczyzna przez lata przekonany był o swojej… nieśmiertelności. Utwierdzać miały go w tym kolejne trudne życiowe sytuacje, z których wychodził obronną ręką. W swoim felietonie przytoczył jedno z takich zdarzeń, do którego doszło ponad 20 lat temu. Podczas pobytu w Kenii Meller jechał autobusem, który z dużą prędkością zderzył się czołowo z tirem.

Zginęło wielu współpasażerów, w tym rodzina, z którą tuż przed odjazdem zamieniłem się na siedzenia. Byłem poraniony w wielu miejscach, zbryzgany cudzą krwią, a to był szczyt epidemii AIDS i jeszcze nie znano na chorobę żadnych lekarstw. Gdybym się zaraził, oznaczałoby to wyrok śmierci. Miałem 26 lat - wspomina.

Dopiero sytuacja z czerwca minionego roku sprawiła, że Marcin zaczął myśleć o tym, iż wcale może nie być nieśmiertelny. 51-latek dostał ataku paniki. Początkowo uznał, że to ze względu na upał i fakt, że dzień wcześniej spożywał alkohol. Dopiero kolejna taka sama sytuacja dała mu do myślenia i zdecydował się pójść do lekarza. Od tamtej pory zażywa leki na nadciśnienie. I to właśnie dzięki chorobie zmienił zdanie, co do swojej rzekomej nieśmiertelności.