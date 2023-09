Niespełniona piosenkarka planuje mord podczas rytuału czarnej magii - szokująca historia Mony Fandey

Mona Fandey (a w zasadzie Maznah Ismail, bo tak brzmiało jej prawdziwe imię i nazwisko) urodziła się 1 stycznia 1956 w Malezji. Już jako dziewczynka uczyła się tańca i śpiewu. Marzyła, by w przyszłości zostać znaną piosenkarką. Pośrednio udało jej się zrealizować ten plan, ponieważ w 1987 roku jako Mona Fandey wydała swój debiutancki album "Diana". Nie przyniósł on jednak rozgłosu, na jaki liczyła.

Kobieta odniosła natomiast sukces w innej dziedzinie. Razem z mężem zaczęła bowiem świadczyć magiczne praktyki . Choć brzmi to niedorzecznie, to chętnych na skorzystanie z usług Fandey nie brakowało. Wśród jej klientów znajdowali się często ludzie szanowani i majętni. Nietypowa działalność przynosiła więc duże zyski.

Makabryczne morderstwo malezyjskiego polityka

Jedną z osób, która zainteresowała się rytuałami Mony Fandey, był malezyjski polityk Mazlan Idris. 2 lipca 1993 roku mężczyzna umówił się na spotkanie z szamanką. Obiecała ona przekazać politykowi przedmioty należące niegdyś do pierwszego prezydenta Indonezji. Miał to być swoisty amulet, który zapewniłby Mazlanowi równie udaną karierę. Mężczyzna miał też zyskać niewidzialność podczas magicznego rytuału. Za swoje usługi Fandey zażądała 2,5 miliona Ringgitów malezyjskich, czyli niemal milion dolarów. Wydaje się to równie absurdalną kwotą co zobowiązanie, które miała wykonać.