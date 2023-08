Niespodziewanie Magdalena Stępień w końcu odpowiedziała na pytanie, czy jest w związku z Hakielem. "Marcin to SUPER FACET..."

Od kilku dni znów głośno jest o Marcinie Hakielu , który rozstał się z tajemniczą Dominiką. Mimo że tancerz konsekwentnie odmawia udzielania komentarzy w tej sprawie, to nieco bardziej rozmowna jest jego była wybranka, która potwierdziła, że ich związek się zakończył. Hakiel wstrzymał się od komentarza, choć na jego instagramowym profilu pojawiło się między innymi nostalgiczne zdjęcie zachodu słońca nad polskim Bałtykiem. Celebryta mógł liczyć na wsparcie swoich fanów, którzy w komentarzach podnosili go na duchu.

Magda Stępień i Marcin Hakiel są parą?

Wielu z was zauważyło, że jest mnie o wiele mniej na Instagramie niż wcześniej. Patrząc na to, co się dzieje wokół mojej osoby, nie tylko wokół mojej osoby, ale również Marcina... Szczerze, przeraziło mnie to wszystko i musiałam sobie to poukładać - opowiadała w swoich mediach społecznościowych.