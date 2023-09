Niezręczny wywiad z Blanką w "Pytaniu na śniadanie". "Chcę cię POCIĄGNĄĆ ZA JĘZYK"

Choć Eurowizja 2023 już daleko za nami, Blanka wciąż nie daje o sobie zapomnieć. Od czasu, gdy słynne "Bejba" po raz ostatni wybrzmiało na scenie w Liverpoolu, wokalistka zdążyła już wydać kolejny singiel i wystąpiła podczas kilku telewizyjnych koncertów. Pod koniec sierpnia piosenkarkę można było usłyszeć na Przeboju Lata Radia Zet i Polsatu. Niestety podczas występu Blanki doszło do niezbyt przyjemnego dla wokalistki incydentu. Gdy 24-latka schodziła po schodach kieleckiego amfiteatru, obecna na widowni kobieta niespodziewanie zagrodziła jej drogę, zmuszając ochronę do interwencji. Sama Blanka już po występie nie ukrywała, że wspomniana sytuacja była dla niej momentem grozy.

Niezręczny wywiad Blanki w "PnŚ". Reporter nie dawał za wygraną

Na początku pogawędki reporter TVP zapytał Blankę, czy wszystko zostało już przygotowane do dzisiejszego koncertu. Roześmiana od ucha do ucha wokalistka dość zwięźle odpowiedziała na zadane pytanie. Jak się później okazało, pozostałe jej odpowiedzi wcale nie były bardziej rozbudowane.

Oczywiście, wszystko gotowe, wszystkich zachęcam do oglądania - odparła wokalistka.

Oczywiście, że będzie "Solo" i będzie "Boys like toys". Więc mam nadzieję, że wszyscy będą bacznie oglądać - odpowiedziała.

Wywiad z Blanką w TVP. Na wizji doszło do drobnej pomyłki

W pewnym momencie rozmowy wysłannik Telewizji Polskiej zapytał Blankę o występy przez litewską publicznością. Niestety w tym momencie doszło do drobnej pomyłki. Reporter stwierdził bowiem, iż udział w koncercie "Roztańczona Litwa" nie będzie pierwszym litewskim występem Blanki. Ta jednak poprawiła swojego rozmówcę.

Akurat będzie to mój pierwszy występ na Litwie, byłam wcześniej na Litwie, ale robiłam zupełnie inne rzeczy, promowałam piosenkę, więc to będzie tak naprawdę mój pierwszy występ na Litwie - odpowiedziała.

Na ten wieczór "Solo" i "Boys like toys" - oznajmiła Blanka.

Pod koniec rozmowy reporter zapytał jeszcze Blankę, czego możemy spodziewać się po wieczornym widowisku. Wokalistka odparła jedynie, że nie może doczekać się koncertu, zapowiedziała występ wraz ze swoją ekipą tancerzy i zaprosiła widzów do oglądania. Padło także pytanie o to, jak piosenkarka spędziła wakacje. Blanka zdradziła wówczas, iż okres letni minął jej pracowicie i dopiero niedawno znalazła chwilę na urlop. Stwierdziła również, że jest to dla niej wręcz idealny moment na występ, gdyż obecnie jest wypoczęta i naładowana nową energią. Reporter ponownie zaprosił zaś widzów na koncert i po chwili zakończył wywiad.