NIEZRĘCZNY wywiad z Jennifer Lopez na Złotych Globach. Dziennikarz wypytywał o związek z Benem Affleckiem. "ŻENUJĄCE" (WIDEO)

Ja27 1 godz. temu zgłoś do moderacji 9 4 Odpowiedz

Niewątpliwie to jest piękna kobietka... Nie jestem osobiście fanką jej gry aktorskiej bo jest bardzo przeciętna, ale jej piosenki na pewno są wielką ikoną lat 2000 (około ) Te wszystkie związki i relacje w Hollywood są po prostu, albo nie na miejscu albo dziwnie ironiczne... Biorąc pod uwagę że oni byli ze sobą bardzo zakochani ale rozstali się wieki temu? To też pokazuje to że jeżeli ktoś faktycznie miał w swoim życiu wielką miłość to często te drogi się rozchodzą ludzie układają sobie życie z innymi ludźmi, tylko po to żeby potem wrócić do tej osoby... Oczywiście że ten aktor jest sporym nałogowcem, ale pamiętajcie że żaden człowiek nie zachowuje się tak samo przy każdej może to była jedyna kobieta w jego życiu która go rozumiała w jaki sposób i przy której był w stanie się zmienić chociaż trochę. Moje zdanie jest takie że nałogowiec nigdy się nie zmieni chyba że będzie faktycznie chciał to zrobić sam z siebie.