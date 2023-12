Niezręczny żart Aleksandry Grysz o WÓDCE w "Pytaniu na śniadanie". Wymowna reakcja Izabeli Krzan i Tomasza Kammela

Telewizja śniadaniowa wciąż cieszy się sporą popularnością wśród polskich widzów. Kolejne wydania porannych programów TVP i TVN dość często zwracają również uwagę rodzimych mediów. Zarówno "Dzień Dobry TVN", jak i "Pytanie na śniadanie" realizowane są na żywo, na wizji nierzadko dochodzi więc do wpadek czy innych niespodziewanych sytuacji, które są w stanie zaskoczyć nie tylko widzów, lecz również samych prowadzących. Jakiś czas temu głośno było na przykład o geście Macieja Kurzajewskiego w "PnŚ", który wyraźnie wzruszył jego partnerkę, Katarzynę Cichopek.

W niedzielnym wydaniu "Pytania na śniadanie" doszło do kolejnej już sytuacji, której gospodarze programu nie byli raczej w stanie przewidzieć. W pewnym momencie w studiu Telewizji Polskiej zapanowała dość niezręczna atmosfera, a wszystko to za sprawą żartu Aleksandry Grysz. Tuż po godzinie 9 prezenterka, która w programie prowadzi segment związany z showbiznesem, zasiadła do rozmowy z prowadzącą tego dnia program, Izabellą Krzan. Panie na wizji poruszyły temat sukcesu Miśka Koterskiego, który kilka dni temu świętował 9 lat trzeźwości. Panie pogratulowały aktorowi, Grysz postanowiła jednak iść o krok dalej i pozwoliła sobie na raczej nieprzemyślany dowcip. Jej słowa wyraźnie zaskoczyły Krzan.