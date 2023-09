Nikodem Rozbicki handluje starociami na warszawskim bazarze. Wspierała go Wieniawa z torebką Chanel. Uroczo? (ZDJĘCIA)

🙂🙂🙂🙂🙂🙂 29 min. temu zgłoś do moderacji 77 9 Odpowiedz

Bananowa hipsteriada, jak różnie wyglądają te same rzeczy gdy jesteś bogaty, a gdy biedny, obok starszy pan wyprzedaje swój majątek by dorobić do emerytury, a tu przychodzi Nikodemek i robi to bo to jest cool i jemu podobni też chcą mieć rzeczy vintage bo taka teraz moda