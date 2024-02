Nikodem Rozbicki mieszka w Los Angeles. Dla Julii Wieniawy rzucił wszystko i przyleciał do Polski! (WIDEO)

aga 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Co on ma na sobie? Nie podoba mi się ten garnitur, kolor beznadziejny i jeszcze te białe skarpetki. Nie wygląda to ani modnie ani tym bardziej elegancko. Ona ma na sobie piękną czarną wieczorową sukienkę a ten jakby po dziadku garnitur ubrał i to jeszcze przykrótki. Jak zobaczy to zdjęcie za 10.lat to się pewnie będzie zastanawiał co miał na myśli zakładając to coś.