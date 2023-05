Nina Terentiew KOMENTUJE odejście Katarzyny Dowbor z Polsatu! "Nie chcę wróżyć z fusów, ale..."

Nina Terentiew 10 lat temu dała szansę Katarzynie Dowbor. To dzięki niej dziennikarka została prowadzącą programu "Nasz nowy dom". Teraz Polsat niespodziewanie zakończył współpracę z Dowbor, a Terentiew postanowiła skomentować tę decyzję.

Nina Terentiew twierdzi, że Dowbor szybko dostanie nową posadę

Nina Terentiew to była dyrektorka programowa Polsatu. Obecnie zasiada w jego radzie nadzorczej. W rozmowie z Plotkiem stwierdziła, że Katarzyna Dowbor długo nie będzie bezrobotna i szybko dostanie nową posadę w telewizji:

Nie znam kulis tej sprawy, ale tak to w życiu bywa, że ludzie zmieniają pracę i nie ma w tym nic sensacyjnego. Edward jako dyrektor programowy ma prawo do zmian. Życzę Katarzynie Dowbor wszystkiego, co najlepsze. Trzymam kciuki za to, by odejście z "Nasz nowy dom" okazało się dla niej świetnym początkiem czegoś nowego. Nie chcę wróżyć z fusów, ale wydaje mi się, że rynek telewizyjny szybko się o nią upomni. Takie osoby jak Katarzyna zawsze sobie poradzą - powiedziała w rozmowie z Plotkiem Nina Terentiew.

Katarzyna Dowbor podziękowała Ninie Terentiew

Polsat zakończył współpracę z Katarzyną Dowbor. Dziennikarka skomentowała decyzję w wymownym wpisie na Instagramie:

W tym roku obchodzę czterdziestolecie pracy zawodowej i podziękowano mi za współpracę z Polsatem. Nowe szefostwo, nowe porządki... i to odmładzanie wszystkiego i wszystkich.

Nie zabrakło także podziękowań:

Dziękuję wszystkim naszym rodzinom. Na zawsze pozostaniecie w moim sercu! Dziękuję firmie Constantin, która ten program produkuje i Oldze Toporowskiej - producentce, która była ze mną od pierwszego odcinka programu. Dziękuję ekipie filmowej za jej zaangażowanie, talent i dobrą energię. Dziękuję naszym architektom, szefom budowy i ekipom budowlanym. Dziękuję Polsatowi za to, że na jego antenie ten program mógł się ukazywać. "Nasz Nowy Dom" ma fantastycznych i niezwykle oddanych mu widzów, którzy przez te wszystkie lata nas dopingowali do ciężkiej pracy i, dzięki którym wiedzieliśmy, że robimy to dobrze i, że nadal musimy pomagać.

Podziękowała także samej Ninie Terentiew za to, że 10 lat temu w nią uwierzyła i dzięki niej mogła być prowadzącą tak popularnego programu:

Chcę podziękować jeszcze jednej, bardzo ważnej dla mnie osobie - Ninie Terentiew za to, że dziesięć lat temu dała mi szansę poprowadzić program "Nasz Nowy Dom" i uwierzyła we mnie, że zrobię to dobrze. – Ninko, robiłam to najlepiej, jak umiałam. Przeżywałam każdy odcinek, każdą rodzinę i jej historię. A widzowie byli tego świadkami przez dwadzieścia sezonów programu - napisała Dowbor na Instagramie.

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.