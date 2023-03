Norbi był uzależniony od hazardu! Jednorazowo potrafił przegrać aż SZEŚCIOCYFROWĄ KWOTĘ...

Norbi w szczerym wywiadzie u Wojewódzkiego i Kędzierskiego

Można stwierdzić za to, że w ostatnim czasie Norbi przeżywa renesans kariery. Obecnie piosenkarz spełnia się przy kręceniu "Kołem fortuny" na antenie TVP, a okazjonalnie można wynająć go sobie jako grajka na wesele . O wszystkim tym (a nawet innych tematach) opowiedział niedawno w podcaście Wojewódzki&Kędzierski .

Norbi był uzależniony od hazardu. Wiecie, ile przegrał?

W czasach, kiedy Norbi zarabiał góry pieniędzy, z powodzeniem koncertował w całym kraju. To jednak uderzyło mu do głowy, a sumy, którymi mógł chwalić się wtedy "na salonach", regularnie trwonił w kasynach.

Nałóg artysty zweryfikował także jego dwa poprzednie małżeństwa, a dopiero po terapii zdał sobie sprawę, jak bardzo krzywdził swoich bliskich. Do tego jednak namówiła go dopiero trzecia żona, która chcąc pomóc partnerowi, postawiła mu ultimatum.

Pomogła mi moja obecna żona, Marzena. Złapała mnie za twarz i powiedziała: "Stary, albo ty, albo ja. Tamte [żony] tak nie mówiły, chociaż bardzo było im przykro i zrobiłem im wiele świństwa przez ten nałóg. Natomiast ta powiedziała: albo ty, albo ja. To po pierwsze. Po drugie: terapia 2-3 razy w tygodniu przez dwa lata. I po trzecie: ja, moje samozaparcie - zaznaczał.

Najwięcej jednorazowo przegrałem 150 tys. zł. To jest ogromna suma pieniędzy. [...] Mój alians z hazardem trwał co najmniej 10 lat. Wychodzenie bardzo szybko. Zaparłem się bardzo mocno. Powiedziałem: "Koniec. Chcę być z Marzenką. Jeśli pójdę dalej w hazard, nie będziemy razem i to się wszystko roz******y". I udało mi się - mówił.