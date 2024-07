Norbi u Żurnalisty prawi o swoim uzależnieniu od hazardu. Ujawnił, ile przepuścił przez 10 lat. Kwota ZWALA Z NÓG

Dama_Pik 21 min. temu zgłoś do moderacji 15 0 Odpowiedz

I teraz pytanie - skoro ten pan 1 przeboju może roztrwonić pól miliona w rok, to jak to jest, że tylu bardziej znanych "artystów" mających więcej piosenek, koncertów (np bracia golec, bednarek, bayer full) podczas pandemii jeszcze skamlali i wyciągali rękę po kasę? On miał i się bawił , a oni nie mieli za co żyć? On ma co przepuszczać a Maryla będąca na scenie milion lat i grająca 4 sylwestry w jedną noc utyskuje na emeryturę, bo nie ma za co żyć? WTF?!