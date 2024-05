North West zagrała w musicalu "Król Lew"! Internauci nie dowierzają: "Szkoda tych NAPRAWDĘ utalentowanych dzieci" (WIDEO)

North West , córka Kim Kardashian i Kanye'go Westa , w czerwcu tego roku skończy 11 lat. Mimo bardzo młodego wieku dziewczynka ma już za sobą pierwsze show-biznesowe doświadczenia, co zawdzięcza oczywiście znanym i bogatym rodzicom. Jak na razie North nie błysnęła jeszcze jednak żadnym konkretnym talentem, toteż trudno stwierdzić, jak dalej będzie wyglądała jej kariera. A że jakaś będzie to akurat jasne jak słońce.

North West zadebiutowała w musicalu

Kilka dni temu North miała okazję spełnić marzenie niejednego artysty musicalowego. Dziewczynka gościnnie pojawiła się w kultowym musicalu "Król Lew" . Show odgrywano co prawda nie na Broadwayu, a w amfiteatrze Hollywood Bowl w Los Angeles, ale prestiż to prestiż. Zwłaszcza że występy były nagrywane i trafią na platformę Disney +.

Córka Kim i Kanye pojawiła się gościnnie podczas dwóch spektakli. Na scenie zaśpiewała utwór "I Just Can’t Wait to Be King" co wyszło jej... dość średnio. Do sieci trafiły już fragmenty występów North. Widać na nich jak zdezorientowana 10-latka paraduje po scenie z profesjonalnymi aktorami i aktorkami. Ewidentnie nie zdążyła opanować choreografii. Tancerze kilkukrotnie przesuwali ją we wskazane miejsca lub subtelnie pokazywali, gdzie ma stanąć bądź przejść.