Nostalgiczna Gosia Andrzejewicz ujawnia kulisy konfliktu z Elżbietą Zapendowską: "POCZUŁAM SIĘ BARDZO URAŻONA"

Jako młoda wokalistka poczułam się bardzo urażona tymi słowami, ale może nie powinnam? Teraz bym na to nie zareagowała, ale na początku kariery przejmujesz się wszystkim. Jak pisano na temat wyglądu, to olewałam to, ale jako wokalistka zawsze pilnowałam, by mieć dobry warsztat wokalny. I nagle czytam o sobie najgorszą rzecz, jaką można powiedzieć o wokalistce, to było mi bardzo przykro, bo całe życie poświęciłam na to, by się uczyć. Teraz mam inne podejście: przejmuję się ocenami osób, których zdanie sobie cenię i które faktycznie mają jakąś merytoryczną wartość i wprowadzają coś dobrego do mojego życia. Nie chcę przez to powiedzieć, że super śpiewam, bo uważam, że całe życie trzeba się uczyć śpiewania. Ale nawet teraz, jak ktoś mi powie, że coś zrobiłam źle, to wyciągam wniosek i staram się tak długo ćwiczyć, by nie popełniać już tego błędu. Powinnam uznać [słowa Zapendowskiej] nie jako konstruktywną krytykę, tylko opinię, do której każdy ma prawo. Nie powinnam się przejmować, ale się przejęłam i napisałam piosenkę "Siła marzeń" - mówi piosenkarka.