Nowe doniesienia w sprawie Pandoragate. Wiceminister sprawiedliwości ujawnia: "Prokuratorzy dotarli do KOLEJNYCH POKRZYWDZONYCH"

Nikt im nic nie zrobi. Dalej będą funkcjonować na Youtubie, ogłupiać młodzież i ich rodziców, a na dodatek uśmiechać się do nas bezczelnie, wmawiając że jest ok. I śmiać się z wymiaru sprawiedliwości, którego nie ma. CZYTAJCIE TO, bo tak będzie. Co to w ogóle za zawód-youtuber. Brzmi jak head hunter, kiczowato. Żenada to wszystko. Takie błoto umysłowe wmawia, jak mamy żyć i co kupować. Kiedyś trzeba było coś umieć, żeby Cię pokazali w TV. A teraz? Nie musisz nic umieć, ważne, abyś kupił bluzę firmy X, buty firmy Y. Inaczej nie jesteś człowiekiem. Materializm, kasa rządzi światem. Upadamy z hukiem. Będzie gorzej.