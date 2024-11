Nowe informacje w sprawie Buddy. Pozostali aresztowani też złożyli zażalenia. Są pierwsze postanowienia sądu

Kamil L ., szerzej znany jako Budda , oraz jego partnerka Grażynka , zostali tymczasowo aresztowani w wyniku zarzutów związanych z prowadzeniem nielegalnych gier hazardowych w internecie. Decyzja o areszcie została podtrzymana przez Sąd Okręgowy w Szczecinie, co oznacza, że oboje pozostaną w izolacji do 11 stycznia 2025 roku.

Budda jest w areszcie od około dwóch tygodni. To jest dopiero początek. Myślę, że z sześć - dziewięć miesięcy w areszcie pozostanie - mówiła w Studiu PAP mecenas Karolina Pilawska.

Mateusz Mickiewicz, obrońca Kamila L., w rozmowie z Pudelkiem zapowiedział, że będzie walczył o to, by jego klient wyszedł na wolność wcześniej .

W tym momencie podejmujemy wszystkie możliwe działania prawne mające na celu niezwłoczne doprowadzenie do takiej zmiany - powiedział.

Sąd odrzucił odwołanie obrońcy Adama U. W przypadku drugiego mężczyzny złożono wniosek o wyłączenie sędziego, co sprawia, że rozpoznanie zażalenia odbędzie się w innym terminie.

Konrad Wasilewski, obrońca Tomasza C., cytowany przez trojmiasto.pl, wskazuje, że decyzja o złożeniu wniosku o wyłączenie sędziego była podyktowana faktem, iż jeden z obrońców nie miał możliwości zapoznania się z aktami postępowania, które stanowiły podstawę dla tymczasowego aresztowania Tomasza C. Zdaniem pełnomocników taka sytuacja narusza fundamentalne prawo do obrony.