Nowe informacje w sprawie Jerzego Stuhra. Wyszło na jaw, DOKĄD jechał pod wypływem alkoholu...

A co to ma do rzeczy dokąd jechał, skoro był pod wpływem?!!! Przestańcie bawić się w adwokatów i szukać mu alibi. Żenada, że wszyscy piją i wszyscy dookoła uważają, że to ok i pozwalają im prowadzić auta!!!