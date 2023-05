Nowe informacje w sprawie śmierci Kacpra Tekielego: "Usłyszeliśmy, że tam pewnie jest ciało"

true 23 min. temu zgłoś do moderacji 30 3 Odpowiedz

Bardzo mi przykro z powodu jego smierci.. zastanawia mnie jedynie to, co trzeba mieć w głowie, aby tak narazac zycie, gdy dopiero co załozyło się rodzinę... Ludzie, czy naprawde wasze [niebezpieczne] pasje nie mogą poczekać kilku lat? Ten maluszek nawet nie zapamieta taty... Bardzo to przykre.. Mam nadzieję, ze Pani Justyna się z tego otrząśnie i wszystko się jeszcze ułoży..