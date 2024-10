Wpłynął pozew zbiorowy przeciwko Diddy'emu. Wśród 120 oskarżycieli jest 25 nieletnich. Najmłodsza ofiara miała mieć 9 lat

Żeby nie było to uważam, że P Diddy czy jak mu tam ma wiele za uszami. Ale stając w roli adwokata diabła bardzo łatwo w tej sytuacji ogólnego osaczenia jego osoby nie wierzyć wszystkim tym ofiarom. On jest świetną dojną krową teraz. Więc nawet jak jakaś 17 letnia niunia z pełną świadomością tego co się będzie odwala poszła na orgię żeby zrobić karierę, a po 15 latach powie że była tam wbrew swojej woli i zmuszana do seksu to ciężko w to uwierzyć. Jeśli nie będzie żadnych dowodów w sprawie jak nagrania video czy zeznania wiarygodnych nie powiązanych z ofiarą a powiązanych z Diddym świadków, które go obciążą, wówczas być może sądy coś wskórają. Bez tego każdy może powiedzieć wszystko. Sąd nie może wierzyć ludziom na słowo, bo ludzie mają to do siebie, że kłamią jak z nut zwłaszcza jeśli duża kasa jest w grze.