Nowe wątki w sprawie Iwony Wieczorek: Paweł P. SYMPATYZOWAŁ z miejscową policją?

Ludzie połączcie kropki. Zajął się tym wydział korupcji - oznacza to że dobiorą się do tych policjantów co prowadzili to śledztwo tak opieszale. Nie jest to zwykła niekompetencja, komuś zależało żeby zatrzeć ślady, najpewniej tej osobie co skasowała samochód i włamała się do kompa Iwony. Dlaczego to robił? Stawka jest większa niż drobna nielegalną działalność jak rozprowadzanie narkotyków, więc chodzi pewnie o zabójstwo. Dobrze że ktoś zaczął sypać, dzięki temu AX uda się rozwiązać sprawę.