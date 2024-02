Nowe wieści o Kate Middleton. Księżną dogląda księżniczka Charlotte. Zaskakujące, co przygotowała mamie

W połowie stycznia Pałac Kensington poinformował o hospitalizacji Kate Middleton. Jak przekazano, księżna przeszła operację jamy brzusznej. Od tamtej pory media masowo rozpisują się o jej stanie zdrowia oraz tym kiedy wróci do obowiązków. Nie brakuje też teorii spiskowych.

Wiadomo, że po wyjściu ze szpitala Kate Middleton najpierw dochodziła do siebie w rezydencji Adelaide Cottage położonej na terenie Windsor Home Park, a teraz wypoczywa w posiadłości Sandringham w Norfolk.

Kate Middleton nie może się doczekać, aż wróci do pełni sił

Jak podaje magazyn "OK!", żona księcia Williama ma być ponoć zirytowana tym, że aktualnie nie jest w pełni sił.

Kate powiedziano, że jej powrót do zdrowia może potrwać kilka miesięcy i że nie będzie na nogach co najmniej do Wielkanocy.