Nowe wieści ws. śmierci Matthew Perry'ego. Ujawniono wyniki badań toksykologicznych

Matthew Perry był idolem publiczności niemal od pierwszych scen serialu "Przyjaciele", który na stałe wpisał się do historii światowej popkultury. Choć wydawałoby się, że jedna z głównych ról w sitcomie oglądanym przez setki milionów widzów na całym świecie może być gwarantem wiecznego spełnienia, szczęścia i bogactwa, odtwórca postaci Chandlera Binga zdecydowanie nie udźwignął ogromnej skali popularności, popadając w liczne nałogi, które przed wieloma laty niemal nie doprowadziły go do najgorszego.