Nowi pracownicy TVP nie chcą pracować z osobami z poprzedniej ekipy? W tle tajemnicze maile. Szef TAI musiał ZABRAĆ GŁOS

Nowi pracownicy Biedronki nie chcą pracować że stara ekipą. Normalnie cyrk. A w ogóle to im się chce pracować? Nowy rząd na podstawie uchwały (nie ustawy) nasłał policję na TVP. Ale to nowym pracownikom nie przeszkadza. Metody jak że stanu wojennego. Demokraci od Tuska. No ale w końcu we Francji rząd nasłał policję na protestujących sędziów. I to UE nie przeszkadzalo. Ważne jest nie tyle łamanie prawa ile kto je łamie. Praworządność UE i PO.