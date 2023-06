Nowy ranking "Forbesa": Katarzyna Cichopek od rana świętuje, Anna Lewandowska znów na podium. Kto zwyciężył?

Katarzyna Cichopek jest pewnego rodzaju fenomenem. Celebrytka od ponad 20 lat gra w "M jak miłość" i na tym w zasadzie, poza kilkoma epizodami, opiera się jej filmografia. To wystarczało, żeby przez parę lat być twarzą Polsatu, a potem znów wrócić pod skrzydła TVP.

To właśnie dzięki "Pytaniu na śniadanie" doszło do nagłej rewolucji w karierze i życiu prywatnym Cichopek. Prezenterka związała się z towarzyszącym jej przed kamerą Maciejem Kurzajewskim. Ich związek długo był ukrywany w tajemnicy. Po ujawnieniu przez Paulinę Smaszcz ich sekretu relacja Cichopek i Kurzajewskiego stała się publiczna, co przyniosło dwójce jeszcze większe zainteresowanie kolorowej prasy.