O.J. Simpson nie żyje. Futbolisty oskarżonego o zabójstwo żony bronił Robert Kardashian. Ta sprawa podzieliła celebrycki klan

Kimi 45 min. temu zgłoś do moderacji 2 32 Odpowiedz

Nie ma winy i nie ma kary. Czemu wszyscy sądzą, że to on ich zabił. Nic mu nie udowodniono, tylko przez to złamano mu życie. Jeżeli by to zrobił, najlepsi śledczy, którymi są amerykanie, znalezli by dowody. Ten cały proces to był jeden wielki show. Czemu my ludzie tak szybko oceniamy kogoś nie znając choć procenta historii.