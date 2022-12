Obładowana biżuterią Joanna Krupa pozuje na finale "Top model" w granatowej sukni z poduszkami na ramionach (ZDJĘCIA)

Gosc 20 min. temu zgłoś do moderacji 6 1 Odpowiedz

Matka i siostry Klaudii pierwsze slysze??? Mowila tylko o bracie...ze ja i jego oddali do domu dziecka rodzice i ze nie wie dlaczego tak sie stalo ze chyba sobie nie radzili do rze pamietam? Co jest? Hieny sie zlecialy bo zweszyly kase??? Na spotkaniu rodzin nikgo nie bylo...smutne to bylo ze nawet ten brat nie przyjechal...ani teraz...