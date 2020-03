Obładowany siatami Mikołaj "depilator" Krawczyk prawi mądrości na Instagramie: "Mądry ten, co chucha na zimne"

Mikołaj Krawczyk to trzecioligowy aktor, o którym mówiło się głównie w kontekście niepłacenia alimentów i burzliwych romansów . Przypomnijmy, że gdy celebryta poznał na planie Agnieszkę Włodarczyk , zostawił dla niej Anetę Zając , która na co dzień opiekuje się ich dwójką synów. Z kolei największym osiągnięciem zawodowym Krawczyka był udział w programie telewizyjnym, w którym golił obcym ludziom pachy. Stąd też urokliwy pseudonim "Depilator".

"Mądry jest ten co mądrze do życia podchodzi i nie popełnia trzeci raz błędu, który za drugim razem okazał się kolejnym fiaskiem. Mądry jest ten co nie fika i ignorancją się brzydzi. Mądry jest ten co chucha na zimne zdrowym oddechem. Mądrości Wam życzę i przezorności. Jesteśmy w kontakcie, który teraz jest w cenie już nie tylko z potrzeb społeczno ludzkich..." - napisał Mikołaj "depilator" Krawczyk.